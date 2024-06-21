Nazım Sangare, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaştı!
Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Nazım Sangare'nin, Süper Lig'in yeni takım Göztepe ile anlaştığı ve sağlık kontrolünden geçmek için İzmir'de bulunduğu belirtildi.
Süper Lig'de 2 yıllık aradan sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayıp, Orta Afrikalı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Solet'le anlaşan Göztepe, eski milli sağ bek Nazım Sangare'yle de el sıkıştı.
NAZIM SANGARE İZMİR'DE GELDİ
Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir annenin oğlu olarak dünyaya gelip kariyerine Alemannia Aachen'da başlayan, ardından Fortuna Düsseldorf, Osnabrück, Antalyaspor, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük'te forma giyen Nazım Sangare, sağlık kontrolünden geçmek için İzmir'e geldi.
SOLET DE İZMİR'DE
Nazım Sangare'yle birlikte Solet'in de İzmir'de sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
SÜPER LİG'DE 139 MAÇ
Kariyerinde A Milli Takım'da 6 kez forma giyen Nazım, Süper Lig'de 139 maça çıktı. Nazım Sangare, 3 sezon Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra geçen sezon Karagümrük'te görev yaptı.
KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ
Bu arada Göztepe'nin Süper Lig'de sezon öncesi kamp programı belli oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanıp antrenmanlara başlayacak Göztepe, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. Slovenya'nın Bled kentinde 10-25 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip ardından İzmir'e dönecek. Göz-Göz'ün kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.
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