Göztepe yeni sezonun ilk transferini yaptı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 16:51

Güncelleme: 01.06.2024 - 16:51

Trendyol 1. Lig'de gösterdiği etkili performans ile Süper Lig'e yükselmeyi başaran Göztepe yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

BREZİLYALI SOL BEK TAKVİYESİ

Göztepe resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak AEL Limassol forması giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamda 29 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

İşte Göztepe'nin o açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.

Son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'nın, Güney Kıbrıs kariyerinde AEL Limassol ile 74, Brezilya kariyerinde Operário Ferroviário EC ile 41, AD Confiança ile 40 ve Esporte Clube Bahia 21 maçı bulunuyor.

Djalma Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

34 MAÇA ÇIKTI

AEL Limassol ile 34 resmi maça çıkan Djalma Silva bu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

DJALMA SILVA KİMDİR?

Futbolculuk yaşamına ülkesi Brezilya'nın Atletico PE takımında başlayan Djalma Silva, Nacional De Patos, Treze, Urt, Confiança, Operario PR ve Bahia'da oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda AEL Limassol'a transfer oldu. İki sezon AEL Limassol'da forma giyen deneyimli futbolcu, toplam 72 resmi maça çıktı.