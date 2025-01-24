NBA 2025 All-Star Maçı'nın ilk 5 kadroları açıklandı!
NBA, bu sezon San Francisco'da düzenlenecek olan 2025 All-Star Maçı'nın ilk beş oyuncularını duyurdu.
NBA, 2025 All-Star Maçı'nın ilk beş oyuncularını açıkladı.
Taraftarlar, oyuncular ve medya mensuplarının oy kullandığı kadrolarda Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo, üst üste dokuzuncu kez All-Star seçilirken, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ise etkinliğe NBA rekoru 21. kez katılmaya hak kazandı.
Doğu Konferansı:
Jalen Brunson
Donovan Mitchell
Giannis Antetokounmpo
Jayson Tatum
Karl-Anthony Towns
Batı Konferansı:
Shai Gilgeous-Alexander
Steph Curry
Nikola Jokic
LeBron James
Kevin Durant
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Doğu'daki guardlar arasında taraftar oylamasında lider olmasına rağmen, medyanın kendisini yedinci sıraya yerleştirmesi sonrası ikinci kez All-Star seçilmeyi kıl payı kaçırdı.
San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama medya oylamasında ikinci olsa da, Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant kendisini geride bırakan isim oldu. ESPN'den Bobby Marks, Durant'in All-Star seçilmesiyle 1,3 milyon dolarlık bir bonus kazandığını bildirdi.
All-Star Maçı bu sezon Doğu-Batı düzenini bırakıp, turnuva tarzı bir formata geçiş yapacak. Sekiz kişilik dört takım, gece boyunca üç maç oynayacak. Dört takımdan biri, birinci ve ikinci yıl oyuncuları arasındaki eşleşme olan Yükselen Yıldızlar Maçı'nın galibinden çıkacak.
Karşılaşmalar, birinci takım 40 sayı attıktan sonra sona erecek.
NBA, önümüzdeki hafta diğer 14 All-Star oyuncusunu açıklayacak ve All-Star Maçı ise, 16 Şubat'ta Golden State Warriors'ın arenası Chase Center'da oynanacak.
Spor Haberleri
- Djokovic, Avustralya Açık'tan çekildi!
- Samet Akaydin'in yeni adresi belli oluyor!
- Nikola Jokic'ten üst üste 5. triple-double!
- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
- All-Star Maçı'nın ilk 5 kadroları açıklandı!
- Van Bronckhorst'un yeni görevi belli oldu
- Galatasaray'dan Barış Alper kararı
- Beşiktaş'ın sol kanadına gurbetçi oyuncu!
- Türkiye'nin güncel ülke puanı sırası belli oldu
- Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncuya isyan etti
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı
- 49 yıllık futbol kariyeriyle efsane hala sahalarda