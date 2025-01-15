709. maçına çıkmıştı: Nikola Jokic NBA tarihine geçti!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:29

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:29

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, Dallas Mavericks karşısında oynanan maçta NBA tarihine geçti.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

NBA’in yıldız oyuncuları arasında gösterilen ve aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nın en güçlü silahlarından biri olan Jokic, Dallas Mavericks'e karşı oynanan maçın 2’nci çeyreğinde yaptığı asistle NBA tarihine geçti.

3 kez MVP seçilen oyuncu, daha önce 799 maçla bunu başaran efsane basketbolcu Larry Bird'e ait olan 15 bin sayı, 7 bin 500 ribaund ve 5 bin asist barajını sadece 709 maçta geçmeyi başardı ve bu barajı geçen en hızlı oyuncu oldu.

Dallas'a karşı 118-99 kazandıkları maçta üçüncü çeyreğin sonlarında kariyerinin 146’ncı triple-double'ına imza atan Jokic, 31,2 sayı ve 13,2 ribaund ortalamalarıyla kariyer rekorları kırmıştı.