NBA All-Star yarışmalarında kadrolar belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) hafta sonu düzenlenecek All-Star organizasyonunda smaç, 3 sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak isimler belli oldu.
2023 NBA All-Star Hafta Sonu'ndaki smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak isimler açıklandı.
NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, hafta sonunun merakla beklenen etkinliği smaç yarışmasında Houston Rockets'tan Kenyon Martin, Philadelphia 76ers'tan Mac McClung, New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy ve New York Knicks'ten Jericho Sims mücadele edecek.
Kenyon Martin
3 SAYI YARIŞMASI KATILIMCILARI BELLİ OLDU
Üç sayı yarışmasına Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Indiana Pacers), Kevin Huerter (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) ve Jayson Tatum'dan (Boston Celtics) oluşan 8 isim katılacak.
Damian Lillard
Yetenek yarışmasında ise 9 oyuncu 3 takım altında parkeye çıkacak. Antetokounmpo Takımı'nda Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Alex Antetokounmpo (Wisconsin Herd), Utah Jazz Takımı'nda Jordan Clarkson, Walker Kessler, Collin Sexton ve Çaylaklar Takımı'nda Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaden Ivey (Detroit Pistons), Jabari Smith (Houston Rockets) yer alacak.
2023 NBA All-Star Hafta Sonu Yarışmaları, ABD'nin Salt Lake City kentinin ev sahipliğinde, 19 Şubat'ta TSİ sabaha karşı yapılacak.
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