Deprem, tonlarca ağırlıktaki 'tokalaşma' sütunlarını yıktı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:54

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:54

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler, tarihi yapılara da zarar verdi.

Adıyaman’da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümüsülü’ndeki tonlarca ağırlığındaki tokalaşma sütunu depremden dolayı yıkıldı.

YÜKSEKLİĞİ 10 METRE

10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.