Deprem, tonlarca ağırlıktaki 'tokalaşma' sütunlarını yıktı
Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde bulunan tonlarca ağırlıktaki ‘tokalaşma’ sütunlarını yıktı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler, tarihi yapılara da zarar verdi.
Adıyaman’da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümüsülü’ndeki tonlarca ağırlığındaki tokalaşma sütunu depremden dolayı yıkıldı.
YÜKSEKLİĞİ 10 METRE
10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti