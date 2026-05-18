NBA'de konferans finali bileti alan son takım Cavaliers

Little Caesars Arena'da oynanan maçta Cavaliers adına Donovan Mitchell 26 sayıyla en skorer isim olurken, Jarrett Allen ve Sam Merrill 23'er sayı kaydetti. Evan Mobley, 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Cavaliers, 2018'den bu yana ilk kez, tarihinde ise dokuzuncu kez konferans finaline yükseldi.

Pistons'ta Daniss Jenkins 17, Cade Cunningham ve Duncan Robinson, 13'er sayılık performans sergiledi.

Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak.