Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA'de Rockets, deplasmanda Grizzlies'ı mağlup etti!

28.03.2026 11:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-109 yendi.

FedExForum'da oynanan maçta Kevin Durant 25 sayı, 10 asist, Jabari Smith Jr. 21 sayı, 16 ribauntla oynarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 1 top çalma, 2 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Olivier-Maxence Prosper, 31 sayı, 7 ribauntla en skorer isim oldu. GG Jackson ve Javon Small'un 14'er sayısı ev sahibi ekibin son 14 maçta 13. mağlubiyetini almasını önleyemedi.

DONCİC'TEN GALİBİYETE 41 SAYILIK KATKI

Deplasmanda Los Angeles Lakers'a 116-99 yenilen Brooklyn Nets, üst üste 10. mağlubiyetini yaşadı.

Lakers'ta Luka Doncic, 41 sayı, 8 ribauntla takıma liderlik ederken, bu sezon 40 sayı barajına ulaştığı 15. maçını oynadı. Austin Reaves 26 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 14 sayı, 8 asist kaydetti.

LeBron James, ikinci çeyrekte oğlu Bronny’nin üçlüğünde NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistini yaptı.

Nets'te ise Josh Minott 18 sayı, 6 ribaunt, Nic Claxton ve Ziaire Williams, 16’şar sayıyla maçı tamamladı.

İlgili Konular: #nba #memphis grizzlies #Houston Rockets

Alperen Şengün'ün 'triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi! Alperen Şengün, Rockets'ın Bulls'a 132-124 mağlup olduğu karşılaşmada 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadı- Oklahoma City Thunder, Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı.
Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets evinde kazandı! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.
Alperen Şengün'ün 16 sayısı Rockets'a yetmedi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta, deplasmanda San Antonio Spurs'e 145-120 yenildi.