NBA'de sezonun en iyi çaylak takımı belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belirlendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2024-2025 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.

EN İYİ ÇAYLAK TAKIMI AÇIKLANDI

Alex Sarr (Washington Wizards), Zach Edey (Memphis Grizzlies), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) ve sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Stephon Castle (San Antonio Spurs), en iyi çaylak takımının ilk 5'ine girdi.

En iyi ikinci çaylak takımının ilk 5'inde ise Matas Buzelis (Chicago Bulls), Bub Carrington (Washington Wizards), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Yves Missi (New Orleans Pelicans) ve Kel'el Ware'ye (Miami Heat) yer verildi.