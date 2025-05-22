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NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!

NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!

22.05.2025 22:47:00
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NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncularından oluşan takımlar açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun en iyi savunma 5'leri, dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon kariyerinde ilk kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Cleveland Cavalierslı Evan Mobley, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

EN İYİ 5

Dyson Daniels (Atlanta Hawks)

Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Amen Thompson (Houston Rockets)

EN İYİ İKİNCİ 5

Toumani Camara (Portland Trail Blazers)

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

İlgili Konular: #nba #Savunma #Evan Mobley

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