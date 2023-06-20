Fenerbahçe Beko'da yol ayrımı

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:57
Fenerbahçe Beko'da yol ayrımı
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Fenerbahçe Beko'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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