Fenerbahçe Beko'da yol ayrımı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:57

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:57

Fenerbahçe Beko'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.