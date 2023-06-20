Fenerbahçe Beko'da yol ayrımı
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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