27.05.2026 12:53:00
NBA finaline 1 maç uzakta: Thunder, Spurs karşısında seriyi 3-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5. maçında Spurs'ü ağırlayan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı.

Son şampiyon Thunder'da Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Spurs'te ise Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.

Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks, seride 3-0 öne geçti NBA Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-108 yenen New York Knicks seride 3-0 öne geçti.
NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı devirdi: Seride yeniden eşitliği yakaladı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.
Cavaliers'ı eleyen Knicks, 27 yıl sonra NBA finalinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.