NBA lideri Warriors, Alperen Şengün'ün takımı Rockets'ı yendi
NBA lideri Warriors, Alperen Şengün'ün takımı Rockets'ı yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Alperen Şengün'ün 12 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını da kazanarak art arda 4. kez parkeden üstün ayrıldı.
Warriors'ta Jordan Poole 25 sayı, 5 asist, Stephen Curry 20 sayı, 3 top çalma ve Otto Porter 15 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Mağlubiyet serisi 8 karşılaşmaya çıkan Rockets'ta Jae'Sean Tate 21 sayı, 10 ribaunt, Daniel Theis 14 sayı, 5 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt üretti.
CAVALİERS, KNİCKS DEPLASMANINDA KAZANDI
Cleveland Cavaliers, kenardan oyuna giren Ricky Rubio'nun 37 sayı, 10 asistle yıldızlaştığı New York Knicks maçını 126-109 kazandı. İspanyol oyun kurucu Rubio, 37 sayı ve 8 üç sayılık basketle iki alanda da kariyer rekorunu kırdı.
26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Evan Mobley ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen, Cavaliers'ın peş peşe 4. galibiyetini elde etmesinde önemli rol üstlendi. Cedi Osman ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.
Knicks cephesinde Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Derrick Rose 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.
Sonuçlar:
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 91-94
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-94
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-126
Orlando Magic-Utah Jazz: 107-100
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 99-94
Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-107
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 120-106
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