Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA play-off'larında 76ers, Celtics'i eleyerek konferans yarı finaline kaldı

NBA play-off'larında 76ers, Celtics'i eleyerek konferans yarı finaline kaldı

3.05.2026 10:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NBA play-off'larında 76ers, Celtics'i eleyerek konferans yarı finaline kaldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 109-100 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

TD Garden'daki NBA Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Celtics'e konuk olan 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 12 ribaunt ve Tyrese Maxey'nin 30 sayı, 11 ribauntluk katkısıyla galibiyete ulaştı.

Seriyi 3-1 geriden gelerek kazanan 76ers'ta VJ Edgecombe 23 ve Paul George 13 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona ise karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks ile eşleşti.

Jayson Tatum'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Celtics adına Jaylen Brown'ın 33, Derrick White'ın 26 ve Neemias Queta'nın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Celtics, NBA tarihindeki bir play-off serisinde 3-1 öndeyken elenen 14. takım oldu.

İlgili Konular: #nba #boston celtics #philadelphia 76ers

İlgili Haberler

Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti
Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.
Thunder, NBA play-off'larında Suns karşısında seriyi 2-0 yaptı
Thunder, NBA play-off'larında Suns karşısında seriyi 2-0 yaptı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 120-107 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Oklahoma City Thunder NBA play-off'larında adını konferans yarı finaline yazdırdı!
Oklahoma City Thunder NBA play-off'larında adını konferans yarı finaline yazdırdı! NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 131-122 yenerek adını konferans yarını finaline yazdırdı.