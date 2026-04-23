Cumhuriyet Gazetesi Logo
Thunder, NBA play-off'larında Suns karşısında seriyi 2-0 yaptı

23.04.2026 11:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Phoenix Suns'ı 120-107 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA'de son şampiyon Thunder, Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Suns karşısında zorlanmadı.

Sezon boyunca kritik anlardaki katkıları nedeniyle maçtan önce kendisine "clutch player of the year" ödülü takdim edilen Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 9 asist, 5 ribauntla takımını sırtladı.

Ev sahibi ekipte, Chet Holmgren ve Jalen Williams 19'ar sayıyla oynarken Williams, üçüncü çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Suns'ta ise Dillon Brooks 30, Devin Booker 22 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.

PİSTONS, SERİYİ 1-1 YAPTI

Seriye Orlando Magic mağlubiyetiyle başlayan Detroit Pistons, ikinci maçta rakibini 98-83 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist, Tobias Harris 16 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te ise Jalen Suggs 19, Paolo Banchero 18 sayıyla oynadı.

İlgili Konular: #nba #phoenix suns #oklahoma city thunder

İlgili Haberler

Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 mağlup oldu.
Alperen Şengün gündem olan videoyla ilgili konuştu: 'LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…' Alperen Şengün, sosyal medyada gündem olan LeBron James videosuyla ilgili konuştu. Ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını söyleyen Şengün, "O esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım" dedi.
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynadı.