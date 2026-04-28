Oklahoma City Thunder NBA play-off'larında adını konferans yarı finaline yazdırdı!

Oklahoma City Thunder NBA play-off'larında adını konferans yarı finaline yazdırdı!

28.04.2026 10:46:00
Oklahoma City Thunder NBA play-off'larında adını konferans yarı finaline yazdırdı!

NBA play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 131-122 yenerek adını konferans yarını finaline yazdırdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns'ı 131-122 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.

Mortgage Matchup Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur 4. maçında Suns'a konuk olan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 8 asist ve Chet Holmgren'in 24 sayı, 12 ribauntluk katkısıyla galip geldi.

Suns'ta ise Devin Booker 24, Jalen Green ve Dillon Brooks 23'er sayı kaydetti.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Lakers-Houston Rockets (3-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

NUGGETS SERİYE TUTUNDU

Denver Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-113 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2'ye getirdi.

Ev sahibi takımda Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, 16 asist ve Jamal Murray 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Timberwolves'ta ise Julius Randle 27 ve Ayo Dosunmu 18 sayı üretti.

Orlando Magic ise sahasında Detroit Pistons'ı 94-88 mağlup etti ve seride 3-1 üstünlük yakaladı.

İlgili Haberler

Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi: Lakers seriyi 2-0 yaptı NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 101-94 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla oynadı.
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi
Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Lakers'ı devirdi: Seri 3-1'e geldi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayıyla oynadığı mücadelede Lakers'ı 115-96 mağlup etti ve serideki ilk galibiyetini aldı.
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı!
Alperen Şengün'ün tarihe geçtiği maçta Houston uzatmalarda yıkıldı! NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a uzatmalarda 112-108 mağlup olduğu karşılaşmada, milli basketbolcu Alperen Şengün adını tarihe yazdırdı.