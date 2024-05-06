NBA play-off turunda son yarı final biletinin sahibi belli oldu!

Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turu 7. maçında kendi evinde ağırladığı Orlando Magic'i 106-94 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:31
NBA play-off turunda son yarı final biletinin sahibi belli oldu!
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NBA play-off ilk turunda Orlando Magic'i 106-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, konferans yarı finaline yükseldi.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Caris LeVert 15 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Max Strus 13, Darius Garland 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

RAKİBİ BOSTON CELTİCS

Magic'te ise Paolo Banchero 38 sayı, 16 ribaunt, 2 asist, Wendell Carter Jr. 13 sayı, 7 ribaunt, Jalen Suggs 10 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers, konferans yarı finalinde Boston Celtics ile eşleşti.


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