NBA'de Anthony Edwards yıldızlaştı: Minnesota Timberwolves seride öne geçti!

Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:10
NBA'de Anthony Edwards yıldızlaştı: Minnesota Timberwolves seride öne geçti!
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NBA Batı Konferansı yarı finalinde tek maç oynandı.

Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

ANTHONY EDWARDS YILDIZLAŞTI

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.


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