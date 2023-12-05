NBA Sezon İçi Turnuvası'nda iki yarı finalist belli oldu!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:51

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:52

NBA'de Sezon İçi Turnuvası, önceki gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da oynanan Sezon İçi Turnuvası çeyrek finalinde konuk ettiği Boston Celtics'i 122-112 mağlup etti.

HALIBURTON'IN KARİYERİNDE BİR İLK

Pacers üst üste ikinci galibiyetini aldı ve Sezon İçi Turnuvası yarı finallerine yükselmeye hak kazandı. Tyrese Haliburton 26 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle kariyerinin ilk triple-double'ına imza atarken, Buddy Hield 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla, Myles Turner ise 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı.

Tyrese Haliburton

Celtics cephesinde Jayson Tatum, 32 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti. Jaylen Brown 30 sayı, 9 ribaund, 1 top çalma ve 2 blokla oynarken, Derrick White 18 sayı, 4 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

SABONIS'İN TRIPLE-DOUBLE'I YETMEDİ

New Orleans Pelicans, Golden 1 Arena'da oynanan Sezon İçi Turnuvası çeyrek finalinde Sacramento Kings'i 127-117 yenmeyi başardı.

Brandon Ingram 30 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle Pelicans'a liderlik etti. Herb Jones 23 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, Jonas Valanciunas 18 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparken, CJ McCollum 17 sayı, 7 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Trey Murphy 16 sayı kaydederken, Zion Williamson 10 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.

De'Aaron Fox 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle Kings'teki en skorer isimdi. Domantas Sabonis 26 sayı, 13 ribaund, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla triple-double performansı sergilerken, Malik Monk 21 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla, Keegan Murray 14 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle, Kevin Huerter ise 12 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Pelicans ekibi, Las Vegas'ta çarşamba günü TSİ 06:00'da Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers arasında oynanacak çeyrek final mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.