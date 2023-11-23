NBA tarihine geçti: Fransız basketbolcunun maç formasına rekor fiyat!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:22

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:22

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın NBA'deki ilk maç forması rekor fiyata satıldı.

Bu sezon ortalama bir çaylak oyuncunun minimum maaşı 1,2 milyon doların biraz altında seyretse de Fransız basketbolcunun forması yakın zamanda bu miktarın yarısından fazlasına alıcı buldu.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

BasketballNews.com'un haberine göre, Spurs'ün yükselen yıldızının NBA'deki ilk maçında giydiği forma, Sotheby's'de 762 bin dolara satıldı. Bu satış, NBA tarihinde bir çaylak formasına ödenen en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Forma, Sotheby's açık artırmasında satışa sunuldu ve uzmanların tahmin ettiği 80 bin ila 120 bin dolar arası beklenen satış fiyatını fazlasıyla aşmış oldu.