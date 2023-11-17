NBA yıldızına araba çarpmıştı: Yıldız oyuncunun son durumu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen ve geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Kelly Oubre Jr.'ın son durumu ve parkelere ne zaman döneceği hakkında bilgi verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:29
NBA yıldızına araba çarpmıştı: Yıldız oyuncunun son durumu!
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Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr.'ın, en az iki hafta sonra parkelere dönebileceği bildirildi.

Araba çarpması sonucu kaburga kemiği kırılan ve çeşitli morlukları bulunan Oubre Jr., ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Kasım ayı sonunda Sixers kadrosuna dönebilir:

"Kelly Oubre Jr. son birkaç gündür Sixers tesisinde hafif işler yapmaya başladı. İki haftadan fazla bir süre içinde geri dönebileceğine dair gerçekçi bir beklenti olduğu söylendi. Belki Kasım sonu, ya da Aralık ayının başında."

HERHANGİ BİR KAYIT BULUNAMADI

Philadelphia polisi şu ana kadar iddia edilen vur-kaç kazasına ilişkin herhangi bir video kanıtı bulamadı.


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