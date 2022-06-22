NBA yıldızı Caleb Swanigan kimdir, kaç yaşında? Caleb Swanigan neden öldü?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:23

Caleb Sylvester Swanigan 18 Nisan 1997'de Indiana'da dünyaya geldi. Purdue Boilermakers'da kolej basketbolu oynadı. 2015 ulusal sınıfında en iyi hazırlık oyuncuları arasında aldı.2019-2020 sezonunda Trail Blazers formasıyla NBA’de boy gösterdi. 2020 yılında kendi isteğiyle takımdan ayrıldı. Bir daha NBA maçına çıkmadı.NBA kariyeri boyunca 75 maça çıktı

CALEB SWANİGAN KİMDİR?

Babasının yasaklı madee bağımlılığı nedeniyle kötü bir çocukluk geçiren Swanigan çocuk esirgeme kurumunda büyüdü. Sekizinci sınıfa geçtiğinde 160 kg olan Swanigan'in yaşamı spor menajeri Roosevelt Barnes ile tanışmasıyla değişti. Roosevelt Barnes tarafından evlat edinilen Swanigan liseyi bitirdiğinde 120 kiloya düşmüştü.

Mayıs 2021'de Indiana'da aracının içerisinde yasaklı madde kullanırken yakalandı ve ceza aldı.

CALEB SWANİGAN NEDEN ÖLDÜ?

Genç basketbolcunun ölümünü Amerikalı ünlü spor muhabiri Shams Charania duyurdu. Caleb Swanigan 25 yaşında hayatını kaybetti. Caleb Swanigan Indiana'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Ünlü basketbolcunun neden hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı.