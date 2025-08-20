NBA yıldızı Jayson Tatum'dan Göztepe paylaşımı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.08.2025
DHA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in 27 yaşındaki ABD'li oyuncusu Jayson Tatum, sosyal medya hesabından Göztepe'yi paylaştı.

NBA'de Boston Celtics forması giyen dünyaca ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya hesabından Göztepe'nin gönderisini paylaştı.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki İzmir ekibinin bu sene kadrosuna kattığı Jordan Barnes'ı antrenman yaparken yaptığı paylaşımı Tatum da 7,3 milyon takipçili sosyal medya hesabından yayımladı. Barnes'ın Tatum ile lise takımından arkadaş oldukları öğrenildi.

Temmuz ayında Göztepe'ye imza atan 27 yaşındaki guard Barnes geçen sezon da ülkemizde forma giymişti.

Jayson Tatum'ın paylaşımı şu şekilde:

Image

