NBA yıldızı Lauri Markkanen askere gidiyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz forması giyen Fin oyuncu Lauri Markkanen, askerlik görevini yapmak için ülkesine dönecek.
NBA'de Utah Jazz'ın forveti Lauri Markkanen, zorunlu askerlik görevini tamamlamak için bu yaz memleketi Finlandiya'ya döneceğini açıkladı.
25 yaşındaki Markkanen, konuya ilişkin ESPN'den Ramona Shelburne'e şunları söyledi:
"Bunu yapmak sorunlu, fakat aynı zamanda gurur da duyduğumuz bir şey. Askerlik görevini yapmanın herkese örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ve bunu sonraki sezona hazırlığımı etkilemeyecek şekilde yapabileceğime de eminim."
Lauri Markkanen (sağda)
Finlandiya, tüm erkek vatandaşların 30 yaşına gelene kadar askerlik görevini tamamlamasını şart koşuyor.
MIP ÖDÜLÜNÜN FAVORİSİ
Utah'ın play-off maratonunun uzun sürmesi halinde, Markkanen, birliğine katılma tarihini temmuz ayına ertelemeyi planladığını belirtse de Jazz yıldızı, ekibin daha önce elenmesi durumunda 17 Nisan'da da askere gidebilecek.
En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu (MIP) ödülünün en favori ismi olarak görülen Markkanen, Utah'taki ilk sezonunda 25.6 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşıp All-Star olmayı başarmıştı.
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