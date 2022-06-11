LeBron James NBA'de takım sahibi olmak istiyor

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:22

NBA'de play-off turunun dışında kalarak kötü bir sezonu geride bırakan Los Angeles Lakers'ta LeBron James açıklamalarda bulundu.

HBO'da yayımlanan bir televizyon programına katılan James, "Bir takım satın almak ve bu takımın Las Vegas'ta olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Amerikan basınında yer alan haberlerde, programın tamamın ilerleyen günlerde yayımlanacağı belirtildi.

Farklı alanlarda yatırımı bulunan 37 yaşındaki oyuncunun Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Boston Red Sox ve İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'ta hissesi bulunuyor.

Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu bulunan LeBron James, Forbes tarafından hazırlanan listede geçen hafta aktif NBA oyuncuları arasında 1 milyar dolar servete ulaşan ilk isim olmuştu.

"BUNU KONUŞMADIK"

Ligin yıllık toplantısında açıklamalarda bulunan NBA Başkanı Adam Silver, "Lige yeni takımlar eklenmesi konusunda bir görüşme yapmadık. Daha önce söylediğim gibi lig elbette genişleyecek ancak şu anda değil.

Seattle ve Las Vegas, NBA için harika pazarlar. Daha önce Seattle'da bir takım vardı. Orada daha fazla kalamadığımız için üzgünüm. Las Vegas'a ise Yaz Ligi için gideceğiz. Las Vegas, spor için harika bir yer olabileceğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.