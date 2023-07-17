NBA yıldızı Stephen Curry golf turnuvasında şampiyon oldu!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:41

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:41

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, American Century Championship Golf Turnuvası'nın galibi oldu.

ABD'li basketbolcu Curry, ünlüler için düzenlenen golf turnuvası ACC'yi kazanarak kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Stephen Curry

"TEKRAR OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Curry turnuvanın ardından yaptığı açıklamada organizasyonda bir kez daha oynamak için "sabırsız" olduğunu dile getirdi:

"Hayallerim gerçek oldu! Tahoe'da şampiyonluk! Asla unutamayacağım inanılmaz bir haftaydı... Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum!"

ÖDÜLÜ BAĞIŞLAYACAK

Curry, turnuvayı 2020'de şampiyon olarak tamamlayan eski profesyonel tenis oyuncusu Mardy Fish'in iki puan önünde, 75 puanla bitirdi.

ABD'li basketbolcunun kazandığı 125 bin dolarlık birincilik ödülünün hayır kurumuna bağışlanacağı bildirildi.