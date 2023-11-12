NBA yıldızı trafik kazası geçirdi... Uzun süre parkelerden uzak kalacak!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen ABD'li oyuncu Kelly Oubre'nin trafik kazası geçirdiği ve uzun süre parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:49
NBA yıldızı trafik kazası geçirdi... Uzun süre parkelerden uzak kalacak!
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NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, trafik kazası geçirdi.

Sixers'tan yapılan açıklamada, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki basketbolcunun Jefferson Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Kelly Oubre

UZUN SÜRE PARKELERDEN UZAK KALACAK

ABD basınında yer alan haberlerde ise kaza nedeniyle sakatlanan Oubre'nin parkelerden uzun süre uzak kalacağı ama sezonun tamamını kaçırmasının beklenmediği ifade edildi.

Kelly Oubre, Sixers'ta bu sezon 16,3 sayı, 5,1 ribauntluk performans sergiledi.


Kelly Oubre philadelphia 76ers trafik kazası nba

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