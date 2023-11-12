NBA yıldızı trafik kazası geçirdi... Uzun süre parkelerden uzak kalacak!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen ABD'li oyuncu Kelly Oubre'nin trafik kazası geçirdiği ve uzun süre parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.
NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, trafik kazası geçirdi.
Sixers'tan yapılan açıklamada, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki basketbolcunun Jefferson Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Kelly Oubre
UZUN SÜRE PARKELERDEN UZAK KALACAK
ABD basınında yer alan haberlerde ise kaza nedeniyle sakatlanan Oubre'nin parkelerden uzun süre uzak kalacağı ama sezonun tamamını kaçırmasının beklenmediği ifade edildi.
Kelly Oubre, Sixers'ta bu sezon 16,3 sayı, 5,1 ribauntluk performans sergiledi.
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