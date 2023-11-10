NBA'de Giannis Antetokounmpo'nun 54 sayısı galibiyete yetmedi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 10.11.2023 - 11:16

NBA'de normal sezon heyecanı, önceki gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.

Indiana Pacers, kendi evinde ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 126-124 mağlup etti.

Tyrese Haliburton, Pacers'a 29 sayı, 10 asist, 6 ribaund ve 1 blokla liderlik etti. Bennedict Mathurin 26 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Myles Turner 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 blok kaydetti. Ayrıca Bruce Brown ve Buddy Hield ise 11'er sayı kaydederek galibiyete katkıda bulundu.

Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 54 sayı ve 12 ribaundla maça damgasını vursa da, çabaları galibiyete yetmedi. Khris Middleton 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaund kaydederken, Malik Beasley 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile, Bobby Portis ise 11 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.

ATLANTA, ORLANDO'YU DEVİRDİ

Atlanta Hawks, Mexico City'deki CDMX Arena'da Orlando Magic'i 120-119 yendi.

Paolo Banchero'nun bitime 7.8 saniye kala denediği üçlükte isabet bulamamasının ardından galip gelen Hawks ekibinde Trae Young, 41 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla takıma liderlik etti. Jalen Johnson 19 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynarken, Dejounte Murray 16 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Bogdan Bogdanovic ise 15 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Magic'te Jalen Suggs 21 sayı, 3 ribaund ve 7 top çalmayla mücadele etti. Paolo Banchero 17 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle, Markelle Fultz 13 sayı ve 3 asistle, Franz Wagner 12 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle, Mo Wagner ise 13 sayı ve 7 ribaundla oynadılar.