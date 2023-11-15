NBA'de saha karıştı... Oyuncular birbirine girdi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors karşılaşmasında oyuncular birbirlerine girdi.
NBA'de 15 Kasım Çarşamba günü TSİ 06.00'da başlayan Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors karşılaşmasının ilk dakikalarında oyuncular arasında gerginlik yaşandı ve saha karıştı.
Klay Thompson
DRAYMOND GREEN'DEN SERT HAREKET
Klay Thampson ile Jaden McDaniels'ın itişmesinin ardından olaya dahil olan Draymond Green rakibi Rudy Gobert'in boğazını sıktı.
Yaşanan gerginliğin ardından Klay Thompson, Jaden McDaniels ve Draymond Green maçtan ihraç edildi.
Minnesota Timberwolves, rakibi Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup etti.
Things are getting HEATED and out of control early ?? pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023
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