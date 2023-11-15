NBA'de Türk gecesi: 3 milli oyuncudan 1'i güldü!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:16

NBA'de 15 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde oynanan maçlarda Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers-Indiana Pacers ve Utah Jazz-Portland Trail Blazers karşı karşıya geldi.

SAN ANTONIO SPURS DEPLASMANDA KAYBETTİ

Türk basketbolcu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder deplasmanından 123-87 mağlubiyetle ayrıldı.

Oklahoma'da Shai Gilgeous-Alexander 28 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Josh Giddes 18 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle ve Jalen Williams 11 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynadı.

San Antonio Spurs'te Cedi Osman ise 14 dakika sahada kalırken sadece 6 sayı üretebildi. Victor Wembanyama 8 sayı, 14 ribaund ve 2 asistle, Zach Collins ise 13 sayı, 8 ribaund ve 1 asistle oynadı.

PHILADELPHIA 76ERS EVİNDE MAĞLUP

Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde Indiana Pacers'a 126-132 mağlup oldu.

Furkan Korkmaz 2 dakika sahada kalırken sayı üretemedi. Joel Embiid 39 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle, De'Anthony Melton ise 30 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.

Indiana Pacers'ta ise maçın yıldızı 33 sayı, 7 ribaund ve 15 asistle oynayan Tyrese Haliburton oldu.

UTAH JAZZ EVİNDE GALİBİYET ALDI

Delta Center'da oynanan maçta Utah Jazz, Portland Trail Blazers karşısında 115-99'luk skorla galibiyet aldı.

Utah forması giyen Ömer Faruk Yurtseven sadece 41 saniye sahada kalırken sayı üretemedi. Utah'da Jordan Clarkson 30 sayı, 1 ribaund ve 3 asistle, Lauri Markkansen 21 sayı ve 9 ribaundla oynadı.

Portland'da ise Jerami Grant 26 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle ve Deandre Ayton ise 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı.