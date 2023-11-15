NBA'de Türk gecesi: 3 milli oyuncudan 1'i güldü!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan son maçlarda Türk basketbolculardan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın yüzü gülmezken Ömer Faruk Yurtseven sahadan galibiyetle ayrıldı.
NBA'de 15 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde oynanan maçlarda Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers-Indiana Pacers ve Utah Jazz-Portland Trail Blazers karşı karşıya geldi.
SAN ANTONIO SPURS DEPLASMANDA KAYBETTİ
Türk basketbolcu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder deplasmanından 123-87 mağlubiyetle ayrıldı.
Oklahoma'da Shai Gilgeous-Alexander 28 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Josh Giddes 18 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle ve Jalen Williams 11 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle oynadı.
San Antonio Spurs'te Cedi Osman ise 14 dakika sahada kalırken sadece 6 sayı üretebildi. Victor Wembanyama 8 sayı, 14 ribaund ve 2 asistle, Zach Collins ise 13 sayı, 8 ribaund ve 1 asistle oynadı.
PHILADELPHIA 76ERS EVİNDE MAĞLUP
Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde Indiana Pacers'a 126-132 mağlup oldu.
Furkan Korkmaz 2 dakika sahada kalırken sayı üretemedi. Joel Embiid 39 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle, De'Anthony Melton ise 30 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı.
Indiana Pacers'ta ise maçın yıldızı 33 sayı, 7 ribaund ve 15 asistle oynayan Tyrese Haliburton oldu.
UTAH JAZZ EVİNDE GALİBİYET ALDI
Delta Center'da oynanan maçta Utah Jazz, Portland Trail Blazers karşısında 115-99'luk skorla galibiyet aldı.
Utah forması giyen Ömer Faruk Yurtseven sadece 41 saniye sahada kalırken sayı üretemedi. Utah'da Jordan Clarkson 30 sayı, 1 ribaund ve 3 asistle, Lauri Markkansen 21 sayı ve 9 ribaundla oynadı.
Portland'da ise Jerami Grant 26 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle ve Deandre Ayton ise 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı.
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