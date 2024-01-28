NBA'de Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets son 8 maçta 6. yenilgisini aldı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:59

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:59

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 106-104 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son 8 maçta 6. yenilgisini yaşayan Rockets'ta 27 dakika süre alan Alperen, 15 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Konuk ekip Rockets'ta Cam Whitmore, Dillon Brooks ve Jalen Green'in 19'ar sayısı sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

Üç maç sonra kazanarak 18. galibiyetini alan Nets'te Cam Thomas 37, Dorian Finney-Smith ve Mikal Bridges 19'ar sayı attı.

LAKERS İKİ UZATMADA KAZANDI

Los Angeles Lakers, Golden State Warriors deplasmanında iki uzatma sonunda 145-144 galip geldi.

Sezonun 24. galibiyetine ulaşan Lakers'ta LeBron James, 36 sayı, 20 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı. Anthony Davis 29 sayı, 13 ribaunt ve D'Angelo Russell 28 sayı, 5 asistle mücadele etti.

Bu sezon 24. maçını kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 46, Klay Thompson 24, Jonathan Kuminga ve Andrew Wiggins 22'şer sayı kaydetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons-Washington Wizards: 104-118

New York Knicks-Miami Heat: 125-109

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 111-105

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 106-104

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 122-134

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 96-115

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 141-117

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 113-112

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 144-145 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 115-120