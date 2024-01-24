NBA'de Nikola Jokic triple-double yaptı: Denver Nuggets deplasmanda kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sırp oyuncu Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup etti.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Denver Nuggets, Indiana Pacers'ı 5 sayı farkla yendi.
Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. "Triple-double"ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Pacers'ta ise Myles Turner, 22 sayı kaydetti.
PELICANS'TAN KULÜP TARİHİNİN SAYI REKORU
New Orleans Pelicans, konuk ettiği Utah Jazz'ı 153-124 yenerek kulüp tarihinin sayı rekorunu kırdı.
Pelicans'ın bir önceki sayı rekoru, 2018'de Sacramento Kings'e karşı kazandığı galibiyette attığı 149 sayıydı.
Pelicans'ta CJ McCollum, 33 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Jazz'da ise Collin Sexton, 22 sayı attı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 109-114
Brooklyn Nets-New York Knicks: 103-108
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 153-124
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 111-109
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 127-116
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