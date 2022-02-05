NBA'de Alperen Şengün, mağlubiyeti önleyemedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında üstün bir performans sergilemesine rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Spurs, konuk ettiği konferans sonuncusu Rockets'ı yendi.
Spurs'te Keldon Johnson 28 sayı, 7 ribaunt, Jakob Poeltl 21 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Dejounte Murray 19 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Rockets'ta Josh Christopher'ın 23 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Alperen Şengün'ün 18 sayı, 2 ribaunt, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 102-101 yendiği maçı 5 sayıyla tamamladı.
MAVERICKS, DONCIC'İN "TRIPLE DOUBLE"IYLA KAZANDI
Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers'ı Luka Doncic'in 33 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansı sayesinde 107-98 mağlup etti. 22 yaşındaki Doncic, kariyerinde 44. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.
Ev sahibi Mavericks'te Reggie Bullock 20, Jalen Brunson 19 sayılık katkıda bulundu.
76ers cephesinde Joel Embiid 27 sayı, 13 ribaunt, 3 blok, Tyrese Maxey 18 sayı, 6 asistle mücadele etti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers: 101 - 102
Indiana Pacers - Chicago Bulls: 115 - 122
Detroit Pistons - Boston Celtics: 93 - 102
Toronto Raptors - Atlanta Hawks: 125 - 114
San Antonio Spurs - Houston Rockets: 131 - 106
Denver Nuggets - New Orleans Pelicans: 105 - 113
Utah Jazz - Brooklyn Nets: 125 - 102
Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers: 107 - 98
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder: 93 - 96
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