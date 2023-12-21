NBA'de Joel Embiid 51 sayı atarak geceye damga vurdu: Philadelphia, rakibini 14 sayıyla geçti!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:08

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:08

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers, Timberwolves'u 14 sayı farkla yendi.

76ers'ta Joel Embiid, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçti.??????? Timberwolves'a karşı Embiid, 51 sayı, 12 ribaunt kaydederken, Tyrese Maxey ise 35 sayı attı.

Ayrıca Embiid, üst üste 12 maçta en az 30 sayı ve 10 ribaunt kaydetti. Embiid'in bu istatistiği, Kareem Abdul-Jabbar'ın 1971-72 sezonunda Milwaukee Bucks formasıyla üst üste 16 maçta elde ettiği en az 30 sayı ve 10 ribaunt rekorundan bu yana NBA'deki en uzun seri oldu.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise galibiyete sayı katkısı veremedi.

CLIPPERS, GALİBİYET SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Clippers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 120-111 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Clippers'ta Kawhi Leonard, 30 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'te ise Luka Doncic, 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ile oynamasına rağmen performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

ALPERENLİ ROCKETS KAYBETTİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Atlanta Hawks'a 134-127 mağlup oldu.

Rockets'ta Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaunt, 5 sayı, 1 blok ile oynadı. Rockets'ta Jabari Smith 34 sayı, Fred VanVleet ise 32 sayı kaydetti.

Maçı kazanan Hawks'ta ise Trae Young, 30 sayı, 14 asist ile "double-double" yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-116

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 144-113

Orlando Magic-Miami Heat: 106-115

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 127-113

Brooklyn Nets-New York Knicks: 102-121

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 104-113

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 124-108

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 127-134

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-120

Sacramento Kings-Boston Celtics: 119-144