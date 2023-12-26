NBA'de Luka Doncic şov: Sloven yıldız tarihe geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic, 10 bin sayı barajını geride bıraktı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:55
NBA'de Luka Doncic şov: Sloven yıldız tarihe geçti!
Abone Ol google-news

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaunt ve 15 asistle yıldızlaştığı maçta Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Luka Doncic

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

BOSTON, LAKERS'I DEVİRDİ

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 126-115 yendi.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 23'üncü galibiyetini alan Celtics'te Kristaps Porzingis 28 sayı, 11 ribaunt ve 2 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

Lakers'ta Anthony Davis'in 40 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, LeBron James'in 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 129-122

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 120-114

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 115-126

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 119-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-128


luka doncic dallas mavericks nba 10 bin sayı

İlgili Haberler

NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı, Houston Rockets 15. galibiyetini aldı!

NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı, Houston Rockets 15. galibiyetini aldı!
NBA'de Joel Embiid 51 sayı atarak geceye damga vurdu: Philadelphia, rakibini 14 sayıyla geçti!

NBA'de Joel Embiid 51 sayı atarak geceye damga vurdu: Philadelphia, rakibini 14 sayıyla geçti!
NBA'de Golden State Warriors 17 sayı geriden geldi: Boston Celtics'i uzatmada devirdi!

NBA'de Golden State Warriors 17 sayı geriden geldi: Boston Celtics'i uzatmada devirdi!

En Çok Okunan Haberler