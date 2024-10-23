NBA'de bir ilk: Lebron James ile oğlu Bronny James tarihe geçti!
LeBron James ile oğlu Bronny James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) birlikte parkeye çıkarak bir ilke imza attı.
NBA'de Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 110-103 yenerek sezona evinde iyi bir giriş yaptı.
LeBron James ile oğlu Bronny James ilk kez bir NBA maçında sahayı paylaşarak tarihe geçti. 39 yaşındaki LeBron ve 20 yaşındaki Bronny, baba-oğul olarak 2.5 dakika sahada kaldı.
ANTHONY DAVIS'TEN DOUBLE-DOUBLE
LeBron 16 sayı 5 ribaund 4 asist ile oynarken Anthony Davis 36 sayı 16 ribaund 4 asist 1 top çalma 3 blok ile galibiyeti getirdi. Rui Hachimura 18 sayı 5 ribaund 1 asist ile oynarken Austin Reaves 12 sayı 9 ribaund 4 asist ile etkili oldu.
Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı 6 ribaund 3 asist, Julius Randle 16 sayı 9 ribaund 4 asist, Rudy Gobert 13 sayı 14 ribaund ile mücadele etti.
Etiketler: #LeBron James #Bronny James #Los Angeles Lakers #nba
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