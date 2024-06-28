NBA'de bir ilk: LeBron James oğlu ile aynı takımda oynayacak!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, NBA Draft'ında Bronny James'i seçti. Böylece lig tarihinde ilk kez baba-oğul aynı takımda forma giyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:32
NBA'de bir ilk: LeBron James oğlu ile aynı takımda oynayacak!
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Los Angeles Lakers'ın efsane ismi LeBron James, oğluyla takım arkadaşı oluyor.

LEBRON JAMES VE OĞLU AYNI TAKIMDA

LeBron James'in oğlu Bronny James, NBA Draftı'nda 2. tur 55. sıradan Lakers tarafından seçildi.

39 yaşındaki LeBron, 19 yaşındaki oğlu Bronny ile aynı takımda oynayacak.


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