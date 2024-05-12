NBA'de Boston Celtics ile Dallas Mavericks, konferans finalleri için yolu yarıladı!

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turunda Cleveland Cavaliers'ı 106-93, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 105-101 yenerek konferans yarı final serisinde 2-1 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:43
NBA'de Boston Celtics ile Dallas Mavericks, konferans finalleri için yolu yarıladı!
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NBA play-off'larına iki maçla devam edildi.

Cavaliers'a konuk olan Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçından galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday 18 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 6 ribaunt ve Evan Mobley 17 sayı, 8 ribauntla oynadı.

DALLAS MAVERİCKS EVİNDE KAZANDI

Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Oklahoma City Thunder'ı ağırlayan Dallas Mavericks, normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmalık performansıyla galip geldi.

Mavericks'te PJ Washington 27 sayı, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 22 sayı, 7 asist üretti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 blok ve Jalen Williams'ın 16 sayı, 6 ribaunt, 8 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.


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