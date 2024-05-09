NBA'de Thanasis Antetokounmpo'dan Milwaukee Bucks'a kötü haber!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan oyuncusu Thanasis Antetokounmpo'nun aşil tendonunun koptuğu kaydedildi.
Milwaukee Bucks forveti Thanasis Antetokounmpo'nun aşil tendonunu kopardığı ve ameliyat olacağı bildirildi.
ABD merkezli The Athletic'ten Shams Charania'nı haberine göre, takımın yıldız oyuncusu Giannis'in kardeşi Thanasis'in aşil tendonunun koptuğunu ve ameliyat olması gerekeceğini duyurdu.
34 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Thanasis bu sezon 34 maçta forma giymiş ve maç başına 0,9 sayı, 0,5 asist, 0,4 ribaund ve 0,2 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.
Skorun halen dengede olduğu maçlarda nadiren önemli dakikalar oynamış olan Bucks forveti, bunun yerine çoğu zaman sonucun belli olduğu müsabakaların sonuna doğru forma giyiyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
- Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
- Firmadan açıklama!
- Güven sorunlarını atlatamayan 5 burç
- Türkiye'ye dönüyorlar!
- İki tekstil devi konkordato talep etti!
- Kalyoncular onayı aldı
- Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi
- Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
- Kuvvetli sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor!