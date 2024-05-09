NBA'de New York Knicks, Doğu Konferansı finali için yolu yarıladı!

New York Knicks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turu Doğu Konferansı yarı finalinde kendi evinde ağırladığı Indiana Pacers'ı 130-121 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:03
NBA'de New York Knicks, Doğu Konferansı finali için yolu yarıladı!
Abone Ol google-news

Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Knicks, Jalen Brunson'ın 24'ü ikinci devrede olmak üzere 29 sayı, 2 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla yıldızlaştığı serinin ikinci maçında Pacers'ı mağlup etti.

MİCHAEL JORDAN'IN SAYILARINA ULAŞTI

Brunson, Michael Jordan'dan sonra kariyerinin ilk 8 play-off maçında en az 285 sayı ve 65 asist üreten ikinci oyuncu oldu.

Knicks'te Donte DiVincenzo 28 sayı ve 6 ribaunt, OG Anunoby 28 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 19 sayı ve 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 34 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist, Obi Toppin 20 sayı ve 3 ribaunt, Andrew Nembhard 15 sayı ve 4 asistle oynadı.


New York Knicks haberleri Indiana Pacers haberleri nba haberleri doğu konferansı haberleri play-off haberleri

İlgili Haberler

NBA'de normal sezonun MVP'si belli oldu! Kariyerinde 3. kez...

NBA'de normal sezonun MVP'si belli oldu! Kariyerinde 3. kez...
NBA'de yılın savunmacısı belli oldu! Kariyerinde 4. kez...

NBA'de yılın savunmacısı belli oldu! Kariyerinde 4. kez...
NBA'de Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder, konferans yarı finallerinde bir adım önde!

NBA'de Boston Celtics ve Oklahoma City Thunder, konferans yarı finallerinde bir adım önde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!

'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!
Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar

Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar
Türkiye'de böbrek ve karaciğer naklinin önderi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir ödül daha...

Türkiye'de böbrek ve karaciğer naklinin önderi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir ödül daha...
Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi

Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkan Vekili seçildi
Diagne'nin takımı 1. Lig'e yükseldi: Suudi Arabistan'a yeni yıldız dalgası!

Diagne'nin takımı 1. Lig'e yükseldi: Suudi Arabistan'a yeni yıldız dalgası!
Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
Madrid'de unutulmaz gece! Tarihe geçen maçta Real adını finale yazdırdı...

Madrid'de unutulmaz gece! Tarihe geçen maçta Real adını finale yazdırdı...
Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu

Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu