NBA'de Boston Celtics son şampiyona geçit vermedi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:22

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:24

NBA'de Boston Celtics, sahasında Golden State Warriors'ı 121-118 yenerek art arda 8. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jayson Tatum, 34 sayı, 19 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla uzatmada gelen Warriors galibiyetinde ön plana çıktı.

Stephen Curry

Bu sezon 34. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Al Horford 20, Marcus Smart 18, Jaylen Brown 16 sayı kaydetti.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 29, Jordan Poole ve Klay Thompson'ın 24'er sayısı, sezonun 23. yenilgisini önleyemedi.

SUNS, NETS ENGELİNİ AŞTI

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Phoenix Suns, sahasında Brooklyn Nets'i 117-112 mağlup etti.

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Suns'ta Mikal Bridges 28, Deandre Ayton 24 sayı üretti.

Peş peşe 4 olmak üzere 17. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 4'üncüsü Nets'te Kyrie Irving 30 ve Nic Claxton 20 sayıyla oynadı.

NBA'de dün gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 108-126

Boston Celtics-Golden State Warriors: 121-118 (Uzatmada)

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 128-126

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 117-112

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 95-105