NBA'de Boston Celtics son saniye basketiyle seriye tutundu!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:51

Güncelleme: 28.05.2023 - 10:51

NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

JIMMY BUTLER'IN ÇABASI YETMEDİ

Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.