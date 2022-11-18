NBA'de Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers'ı geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 109-107 mağlup etti. ABD'li basketbolcu Kevin Durant, karşılaşmada 35 sayı atarak yıldızlaştı.
NBA'da normal sezon oynanan 3 maçla devam etti.
Gecenin dikkat çeken maçında Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers deplasmanında 109-107'lik skorla kazanmayı başardı.
Batı Konferansı'nın lideri olan Blazers, kazanması beklenen maçta Nets'e kaybetti. Blazers, son 3 maçta 2. kez yenildi. Nets ise Batı turnesinde üst üste 2 maç kaybettikten sonra kazandı.
Brooklyn'de Kevin Durant 35, Yuta Watanabe 20, Ben Simmons ve Joe Harris ise 15'er sayıda kaldı. Blazers'ta Damian Lillard'ın 25, Anfernee Simmons'ın 24'er sayısı galibiyet için yetmedi.
Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
Sacramento Kings 130-112 San Antonio Spurs
Los Angeles Clippers 96-91 Detroit Pistons
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