NBA'de CJ McCollum şov: New Orleans galibiyetine 40 sayılık katkı sağladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, CJ McCollum'ın etkili oyunuyla San Antonio Spurs'ü 126-117 mağlup etti.
Nba'de New Orleans Pelicans, sahasında San Antonio Spurs'ü 126-117 yendi.
NBA'e 2 maçla devam edildi. Pelicans, CJ McCollum'un 40 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle yıldızlaştığı mücadelede Spurs'ü yenerek 19. galibiyetini aldı.
Ev sahibi ekipte Jonas Valanciunas 16 sayı, 10 ribaunt, Trey Murphy 15 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Spurs'te Jeremy Sochan'ın 23, Tre Jones'un 19 ve Josh Richardson'ın 14 sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.
JAZZ EVİNDE KAZANDI
Utah Jazz, konuk ettiği Washington Wizards'ı 120-112'lik skorla geçerek 19 galibiyete ulaştı.
Jazz'da Malik Beasley 25 sayı, 4 top çalma, Jordan Clarkson 23 sayı, 7 ribaunt ve Lauri Markkanen 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Sezonun 21. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt üretti.
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