NBA'de draft 1 numarası belli oldu

24 Haziran 2022 Cuma, 09:50

NBA'de 2022 yılının draft seçimleri belli oldu. 2 tur halinde yapılan seçimin ilk sırasında seçilen isim dikkat çekti.

1 numaralı seçim hakkına sahip olan Orlando Magic, geçtiğimiz sezonu kolej takım Duke'da geçiren İtalyan oyuncu Paolo Banchero'yu kadrosuna katmayı tercih etti. 19 yaşındaki Banchero, 4 numara pozisyonunda oynuyor. 2. sıra hakkına sahip olan Oklahoma City Thunder ise 20 yaşındaki uzun oyuncu Chet Holmgren'i kadrosuna kattı. Holmgren, geçen yılı kolej ekibi Gonzaga'da geçirmişti.

ALPEREN'İN YENİ TAKIM ARKADAŞI

3. sıra seçim hakkına sahip olan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets ise tercihini Jabari Smith Jr.'dan yana kullandı. 4 numara pozisyonunda oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, geçen yılı kolej ekiplerinden Auburn'de geçirmişti. Oyuncunun babası Jabari Parker da 4 sezon boyunca NBA'de oynamıştı.

AVRUPA'DAN 10 OYUNCU

NBA'de Avrupalı oyuncuların son yıllarda gösterdiği yüksek performans, draft seçimine de damgasını vurdu. Draft 1 numarası olarak İtalyan oyuncu Paolo Banchero seçilirken toplamda 10 Avrupalı isim draftta kendine yer buldu. NBA draftında kendine yer bulan Avrupalı oyuncular şöyle;

Paolo Banchero (İtalya) – Orlando Magic

Jeremy Sochan (Polonya) – San Antonio Spurs

Ousmane Dieng (Fransa) – Oklahoma City Thunder

Nikola Jovic (Sırbistan) – Miami Heat

Gabriele Procida (İtalya) – Detroit Pistons

Moussa Diabate (Fransız) – Los Angeles Clippers

Ismael Kamagate (Fransız) – Denver Nuggets

Matteo Spagnolo (İtalya) – Minnesota Timberwolves

Karla Matkovic (Hırvatistan) – New Orleans Pelicans

Hugo Besson (Fransa) – Milwaukee Bucks

Draft genel tablosu ise şu şekilde:

BİRİNCİ TUR

İKİNCİ TUR