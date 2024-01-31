NBA'de forması en çok satılan isim belli oldu!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:50

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:50

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, bu sezon şu ana kadar NBA'de forması en çok satılan oyuncular arasında zirvede yer aldı.

NBA ve NBPA (Oyuncular Sendikası), NBAStore.com'da yer alan verilere göre Warriors süperstarı Curry'nin 2023-24 normal sezonunun ilk yarısında forması en çok satılan oyuncu olduğunu ve Los Angeles Lakers ekibinin ise ürünleri en çok satılan takım olduğunu ortaklaşa duyurdu.

WEMBANYAMA TARİHE GEÇTİ

Listenin dördüncü sırasında yer alan San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, 2015-16 sezonunda Kristaps Porzingis'ten bu yana forması en çok satılanlar listesinde en yüksek sıralamaya ulaşan çaylak olmayı başardı.

Dokuzuncu sırada bulunan Philadelphia 76ers'tan Tyrese Maxey ve 15. sıradaki Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox ise bu listeye ilk kez giriş yapan isimler oldu.