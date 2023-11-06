NBA yıldızı James Harden'ın yeni takımıyla çıkacağı ilk maç belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'tan ayrılarak Los Angeles Clippers'ın kadrosuna katılan 34 yaşındaki oyuncu James Harden'ın New York Knicks mücadelesinde yeni takımı ile parkeye çıkacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:49
NBA yıldızı James Harden'ın yeni takımıyla çıkacağı ilk maç belli oldu!
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Los Angeles Clippers'ın yıldızı James Harden'ın, bu gece New York Knicks'e karşı takımla ilk maçına çıkacağı ve ilk beş başlayacağı bildirildi.

İLK MAÇ NEW YORK KNİCKS'E KARŞI

The Athletic'in haberine göre; ABD'li basketbolcu Harden, bu gece Madison Square Garden'da Knicks'e karşı yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.

Clippers'ın ileriki dönemde Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard ve Ivica Zubac'tan oluşan ilk beşi kullanacağı kaydedildi.

Los Angeles Clippers, 7 Kasım Salı günü TSİ 03:30'da deplasmanda New York Knicks ile karşı karşıya gelecek.


James Harden Los Angeles Clippers New York Knicks nba

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