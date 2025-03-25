NBA'de Indiana Pacers'tan üst üste 5. galibiyet!
Indiana Pacers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 119-103 mağlup etti.
Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves'u 119-103 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı dördüncüsü Pacers, sahasında Minnesota Timberwolves'u mağlup etti
Tyrese Haliburton'ın 24 sayı, 11 asistle oynadığı Pacers'ta, Obi Toppin 20 sayı, Aaron Nesmith 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Konuk takımda ise Naz Reid 20 sayı ve Anthony Edwards'ın 17 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 7 RİBAUNT
Batı Konferansı'nda 14. sırada yer alan New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers'i 112-99 yendi.
Pelicans'ta Karlo Matkovic 19, Antonio Reeves ise 17 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.
76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 7 ribaunt kaydederken, Jared Butler ve Justin Edwards ise 19'ar sayıyla mücadele etti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Washington Wizards - Toronto Raptors : 104-112
Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106
Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 119-103
Brooklyn Nets - Dallas Mavericks : 101-120
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99
Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129
Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106
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