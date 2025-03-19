NBA'de Kawhi Leonard, Doğu lideri Cleveland Cavaliers'a dur dedi!
Los Angeles Clippers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 132-119 mağlup etti.
Dört karşılaşma ile devam eden NBA'de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayısıyla, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 132-119 yendi.
Inglewood'daki Intuit Dome'da oynanan karşılaşmada, Leonard'ın takım arkadaşı Hırvat Ivica Zubac, 28 sayı ve 20 ribauntluk double-double ile Clippers'ın üst üste dördüncü galibiyetinde pay sahibi oldu.
Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Cleveland'da, Max Strus 24 sayıyla oynarken, Donovan Mitchell 18 sayı ve 11 asist ile double-double yaptı.
Cleveland Cavaliers, 54 galibiyet ve 12 yenilgi ile Doğu konferansı liderliğini korurken, Los Angeles Clippers 39 galibiyet ve 30 mağlubiyet ile Batı konferansında 8. sırada bulunuyor.
WARRIORS, BUCKS'I 104-93 YENDİ
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)'de Golden State Warriors, Chase Center'da oynanan maçta Milwaukee Bucks'ı 104-93 mağlup etti.
Yıldız oyuncu Stephen Curry'nin dinlendirildiği maçta, Jimmy Butler 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansıyla Warriors'ı sırtladı.
Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada takım arkadaşı Kyle Kuzma 22 sayı kaydetti.
Golden State Warriors, 40 galibiyet, 29 yenilgi ile Batı konferansının 6. sırasında bulunurken, Milwaukee Bucks, 38 galibiyet ve 30 mağlubiyet ile Doğu konferansı 5. sırasında yer alıyor.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets-Atalanta Hawks: 102-134
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-96
Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 104-93
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 132-119
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