NBA'de Jalen Green'den müthiş performans: Houston Rockets deplasmanda güldü!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:28

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:28

NBA'e 5 maçla devam edildi. Mavericks, Spurs'u 6 sayı farkla yendi.

Mavericks'te ramazan ayında maçlara oruçlu çıkan ve geçen pazartesi günü Denver Nuggets'a karşı attığı son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren Kyrie Irving, bu maçta da 28 sayı kaydederek, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Mavericks'te Luka Doncic ise 18 sayı, 16 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman; 5 sayı, 1 asist ve 2 blok ile oynadı.

JOKİC'TEN 35 SAYI, 16 RİBAUNTLA "DOUBLE-DOUBLE"

Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-112 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken Michael Porter, 26 sayı ile oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 30 sayısı ve Jaden McDaniels'ın 26 sayısı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

GREEN'İN 42 SAYISI ROCKETS'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards'ı 137-114 yendi.

Rockets'ta Jalen Green 42 sayı ve 10 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Amen Thompson 25 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Jabari Smith Jr. 18 sayı ve 14 ribaundla maçı tamamladı.

Wizards cephesinde Corey Kispert, Justin Champagnie ve Jules Bernard 16'şar sayıyla maçı tamamladılar. Richaun Holmes 12 sayı ve 9 ribaundla oynarken, Jordan Poole 13 sayı ve 5 ribaund kaydetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 112-92

Washington Wizards-Houston Rockets: 114-137

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 91-104

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 107-113

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 112-115